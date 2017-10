Què amaga la corbata de Màrius Carol?

Divendres, 20 d'octubre de 2017 17:00 h

Màrius Carol sortint de la caserna de la GC © Marc Puig / directe!cat Comparteix Tweet

Ahir divendres, Màrius Carol, director de La Vanguardia, va sortir de la caserna de la Guardia Civil a la Travessera de Gràcia de Barcelona, per sorpresa dels periodistes allà presents que esperaven la sortida dels directors dels diaris directe!cat i El Punt Avui.

Carol va sortir de pressa, amb posat determinat i pas ferm. Però això no va evitar que molts dels periodistes li preguntessin els motius de la seva visita als policies de verd. Va donar explicacions sobre un anunci que parlava del vot exterior del referèndum de l'1 d'octubre.

Una de les coses que més cridava l'atenció de Carol era la lluent i cridanera corbata verda que portava el periodista. Un detall més calculat i maquinat del que ens pensem. Segons l'experta en imatge política Patricia Centeno, el verd, en castellà, verde, en veritat amaga un acrònim: V.E.R.D.E "Viva el Rey de España" , símbol en la indumentària adoptat pels alfonsins (Duc de Cadis) per identificar-se quan la dictadura franquista no permetia verbalitzar el crit "visca el rei". Un missatge ocult molt en la línia del Grupo Godó i que podria interpretar-se com una picada d'ull col·laboracionsta?