Màrius Carol, director d’un nou digital independentista?

L’actual director de La Vanguardia fa dies que està molt tensionat i perd els estreps a la mínima que se li porta la contrària. Aquest mateix dilluns, durant la tertúlia de RAC1, ha reaccionat de forma irada i ha proferit atacs incontrolats a la convidada estrella del programa, la catedràtica de la UAB i ex lletrada del Tribunal Constitucional, Mercè Barceló, quan aquesta no ha respost les preguntes d’en Basté en el sentit que Carol esperava.Barceló ha assegurat que tal com ha plantejat el govern espanyol el 155 “és una vulneració de l’Estatut i la pròpia Constitució” i ha afegit que representa un “acte impune i en un Estat de dret no hi ha actes impunes”. Barceló també ha assegurat que “L’estat va fer la voladura prèvia de la Constitució en negar-se a fer un referèndum” i no Puigdemont, i ha acusat el govern espanyol de “no aplicar la llei”. Carol l’ha acusat en directe de fer valoracions polítiques i no tècniques.A la tarda a RAC1, Toni Clapés ha donat un altre disgust al Conde i, de retruc, a Carol, el presentador del Versió RAC1 ha assegurat que està convençut que la convocatòria d’eleccions per part de Puigdemont no salva el president de la presó, destrossant així la hipòtesi de la línia editorial del Grup Godó que defensa que una convocatòria electoral pot evitar mals majors. L’ha secundat en la hipòtesi en Josep Maria Brunet, cap de redacció de política de la Vanguardia a Madrid.Per tot això, hi ha qui pensa que atenent a la matemàtica de la història de Deulofeu, o atenent als antecedents de l’anterior director de La Vanguardia, Pepe Antich, que - després d’estripar el 2011 en directe a TV3 l’enquesta del CEO perquè estava mal feta i no es creia l’augment de l’independentisme-, va acabar dirigint un digital independentista, Carol podria seguir els passos d’Antich i acabar dirigint un digital independentista, això sí, monàrquic.