Així destrossa una sardana l'unionisme

Dimarts, 31 d'octubre de 2017 05:00 h

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Sovint s'ha comentat que a les manifestacions unionistes convocades per Societat Civil Catalana hi ha una majoria de gent que, o no és nascuda a Catalunya, o ve de tot tipus de racons de la geografia espanyola per engrandir i engreixar la xifra de participants. Sovint són gent amb clara dificultat per expressar-se en català, que evidencien una clara manca de ganes d'integrar-se a la terra que els ha acollit i, a més, aquestes concentracions acaben sempre amb actes violents i aldarulls rellevants.

Un exemple de la nul·la vinculació amb les tradicions catalanes ens la van deixar els mateixos nacionalistes espanyols amb aquest vídeo: uns unionistes, amb menors inclosos, ballen una sardana amb barretines i estanqueres. La música, a més, és l'himne d'Espanya versionat per una cobla. Més que una sardana sembla un xotis en rotllana. Sense ritme, sense els passos i amb els braços a mitjana altura, ni avall ni a l'aire. Tota una vergonya que demostra clarament que tot i viure a Catalunya no l'havien ballat mai o que venien de fora i ho van intentar.