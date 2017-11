Telecinco usa Gabriel Rufián per promocionar 'Cinquanta Ombres de Grey'

Dimecres, 15 de novembre de 2017 14:20 h

Gabriel Rufián, a la sessió de Control al Govern Comparteix Tweet

La cadena es mofa així d'una intervenció en que el diputat d'ERC ha volgut condemnar que existeixin presos polítics a l'Estat espanyol. "Vostès han fet de les seves presons el nostre malson, li asseguro que nosaltres farem de les nostres urnes el seu", ha dit Rufián en referència a les eleccions del 21-D, i ha assegurat que els catalans respondran amb vots a la violència policial exercida durant el referèndum d'autodeterminació de Catalunya el passat 1 d'octubre.



Per acabar, ha desitjat que "tan de bo un tal M. Rajoy estigui un dia amb una d'aquestes", apuntant al nom amb què "indiciàriament" apareix el president del govern espanyol en la llista dels beneficiats pels sobres en B de Luis Bárcenas, dins la trama de corrupció del Partit Popular.

M.B.- El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha tornat a ruboritzar l'Estat en la seva intervenció aquest dimecres a la sessió de Control al Govern. Rufián s'ha dirigit al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, amb unes manilles a la mà per dir-li "aquesta és la seva política, el seu programa electoral, el diàleg que va aplicar el seu govern al Govern legítim de Catalunya".Una imatge que la cadena Telecinco ha aprofitat per fer publicitat de l'estrena al seu canal de la pel·lícula 'Cinquanta Ombres de Grey', basada en la història d'un jove magnat amant del sado i una universitària. "S'està preparant Gabriel Rufián per a l'estrena de Cinquanta Ombres de Grey d'aquest diumenge, a les 22:00 h.?", frivolitza al seu Twitter Telecinco.