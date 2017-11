Els problemes de la caverna amb el nom Puigdemont

Dijous, 30 de novembre de 2017 05:00 h

A vegades, l'orella castellanoparlant no acaba d'entendre la fonètica catalana. El cognom del president legítim, Carles Puigdemont, causa molts mal de caps als espanyols monolingües. Ja no només per intentar, sense èxit, una correcta pronunciació, sinó també a l'hora d'escriure'l.

És el cas del periodista del 20 Minutos que elaborava una peça informativa on el president de RTVE es justificava per haver usat la música del film L'exorcista amb imatges del president. El redactor rebateja el nom del gironí per "Puigdemot". Hores després de publicar la notícia, en fer aquest text, el titular no s'havia corregit.

Per als curiosos, veuran que aquesta no és una errada casual. Si es busca al cercador de Twitter entre cometes "Puigdemot" es trobarà centenars de publicacions escrites en castellà de gent que ha errat en el difícil intent de plasmar amb lletres el llinatge del president.