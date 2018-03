Quin partit polític recomana una llista de candidats al Secretariat de l'ANC?

Divendres, 16 de març de 2018 05:00 h

Llista promoguda per un fundador de l'ANC

Aquests darrers dies la polèmica ha esclatat a les eleccions d'aquest cap de setmana per renovar el secretaria de l'Assemblea Nacional Catalana: candidats exclosos, llistes tancades i joc brut a les xarxes. Unes escenes que demostren un intent per part d'alguns de controlar la principal organització de la societat civil que ha liderat l'independentisme.



Entre aquestes llistes tancades de candidats recomanats per diferents entorns, una de les quals ha estat denunciada a les xarxes, té com a autor a un dels fundadors l'ANC i una altra que circula entre dirigents d'ERC que recomanen unes altres preferències.



La principal diferència entre una i l'altra és que la primera són recomanacions de persones individuals, i la segona circula llençada des d'ERC, fet que ajuda a entendre molt millor les tensions aparegudes aquests dies a l'ANC.



Davant això, el que hauria de passar és que els socis de l'ANC passin de llistes i votin lliurement els candidats que vulguin per tenir una entitat lliure d'agendes i sigles.



Llista de candidats al Secretariat de l'ANC promoguda per càrrecs d'ERC: Hola a tothom, com ja deus saber, hi han eleccions a l'ANC, us convido votar la següent llista i animar als socis de l'ANC que conegueu per si la volen votar.

Llista Nacional ANC



1. Antolí Sasot, Josep

2. Arenas Serra, Laura

3. Azouz, Tayssir

4. Barbacil Brugué, Marc

5. Camps i Campos, Pere

6. COMES i REDONDO, MARC

7. Comín Oliveres, Betona

8. CROS JORDANA, MARIA PILAR

9. Cruanyes i Tor, Pep

10. DEL ALAMO MARGALEF, AMOR

11. GARCIA PALLÍ, FRANCESC

12. Kingolo Luzolo, Saoka

13. MARTINEZ SERRAT, PACO

14. Minoves Llucià, David

15. Oliver Crespí, Xesca

16. Paluzie i Hernàndez, Elisenda

17. Pardo i Sabartés, Manel

18. Pujol Giménez, Àngels

19. Romeu i Oller, Elisenda

20. SALLAS BATLLE, MARC

21. SIERRA LLABERIA, PATRÍCIA

22. Soler i Pastells, Jaume

23. Subirà de Galdàcano, M. Eulàlia

24. Ureta Lawrentic, Arántzazu

25. Vilanova i Karlsson, Jordi