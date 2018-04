Els diaris del Grupo Godó es desmenteixen

Avui @mundodeportivo , editat per Godó, li diu a @LaVanguardia que deixi de mentir. Té força gràcia, no? pic.twitter.com/kef1jk0IZb

Aquest "que no menteixin" final és tota una plantofada a La Vanguardia que dies abans havia publicat en portada que "La inestabilitat política cancel·la la World Race" i, a més, la notícia de dins encara era més explícita titulant "naufragio por la crisis política".

Concretament, Salinas escrivia a la seva secció 'Notas de Julio" que "La Barcelona World Race no se celebrarà a Barcelona l'any 2019. Alguns culpabilitzen la inestabilitat política a Catalunya però la veritat és que es deu a la falta d'espònsors i als canvis als criteris d'exempcions fiscals. Que no menteixin".

