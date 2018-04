L'Ajuntament de Barcelona premia econòmicament el mitjà El Crític per un treball que va subvencionar

A més a més, també va rebre 7.500€ de l'Ajuntament de la convocatòria per a activitats i projectes de promoció i reforç de l'economia social i solidària.

En la jornada d'aquest any del Premi Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social, un dels guanyadors ha estat el Dossier Crític Feminisme(s). Que ha rebut el guardó pel "rigor periodístic i per abordar el feminisme des d'un vessant plural i diversa". Aquest premi pel 'Periodisme social' està dotat amb 8.000€.

El Dossier Crític 'Feminisme(s)' ha representat per a la publicació uns ingressos de més de 14.000 euros en publicitat i vendes. Segons explica Crític als seus lectors, una part del seu finançament beu dels projectes. En un d'aquests documents al qual ha tingut accés el directe!cat es pot veure com la revista afirma: "Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, hem impulsat un projecte de contingut amb patrocini, la secció Feminismes".

La relació entre el mitjà i la formació política és evident, no només en el contingut sinó també, segons ha pogut saber directe!cat, amb estranys patrocinis que després són premiats pel mateix consistori per la seva funció social.

Quan Ada Colau va postular-se per ser alcaldessa de Barcelona la revista digital El Crític fou el mitjà escollit per ser la punta de llança d'una estratègia que buscava el desprestigi de Xavier Trias i abraçava el projecte dels comuns amb entusiasme.

