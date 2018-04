Els lletrats del Parlament en contradicció flagrant

Dijous, 26 d'abril de 2018 05:00 h

A la passada legislatura un dels problemes que van tenir les forces independentistes van ser les dificultats constants dels lletrats del Parlament a l'hora de tirar endavant els projectes. Des del primer moment van trobar una forta persecució i pals a les rodes en el moment de tramitar iniciatives parlamentàries de caràcter independentista.Amb un afany desmesurat, lluny del paper que els hi pertoca als lletrats, acostumats com estaven a ser un poder fàctic dins l'etapa autonomista no han acceptat mai els canvis que s'han produït. L'independentisme guanya les eleccions i es troba amb un cos de lletrats en contra de la mateixa democràcia, comencen a sortir els primers enfrontaments per l'actitud poc col·laborativa dels lletrats en una ampla majoria.El punt esperpèntic arriba en aquesta legislatura quan en el darrer plenari s'havien d'aprovar uns decrets. Segons el reglament, un responsable del Govern ha d'explicar cada decret abans de la seva aprovació en el plenari. A les preguntes de la mesa de com es podia portar al ple uns decrets que incomplien el reglament, els lletrats per sorpresa i indignació dels diputats independentistes van voler forçar el reglament.L'emprenyada davant la manca de criteri dels lletrats va forçar que els partits independentistes retiressin els decrets de l'ordre del dia del plenari. Tenien tota la raó, mentre les decisions del govern de la Generalitat són àmpliament qüestionades i mai els lletrats permeten una visió amplia del reglament, en temes del 155 o altres són totalment permissius.Alguns diputats han trobat a faltar una actitud molt més de defensa dels drets dels parlamentaris davant l'ofensiva judicial, cap mena de recurs a les citacions i empresonaments de diputats que tenen tots els seus drets reconeguts. Sempre ha imperat un silenci condescendent amb la repressió de l'estat. I ara, ofereixen mala cara davant la voluntat del Parlament de presentar una querella contra el jutge Llarena per prevaricació i en defensa dels drets dels diputats.