Arrimadas i Alamany, 'Estils en comú'

Les fotos d'Arrimadas, cal dir-ho, no és res estrany entre la dreta espanyola. En el record queda el fotoreportatge de Soraya Sáenz de Santamaría a la revista Elle i al suplement d'El Mundo l'any 2009. Tanmateix, que la portaveu de Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alamany, hagi accedit a ser la protagonista del suplement Quién de La Vanguardia ha despertat la sorpresa entre aliens i propis. Un perfil agraït, simpàtic i amb unes imatges on la comuna exhibeix un estil molt comú amb la seva rival política, Inés Arrimadas.

Un dels últims episodis que ha provocat més polèmica és la de la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, qui en un reportatge a la revista Telva va aprofitar els espais del Parlament de Catalunya, com el saló dels Passos Perduts, per mostrar la cara més glamurosa de la primera veu del nacionalisme espanyol. Les crítiques sobre l'ús que en va fer de la cambra catalana anaven acompanyades dels posats.

La imatge que ofereixen els i les polítiques sempre són observades amb lupa, és important per als partits mirar de transmetre una imatge que lligui amb el seu discurs polític. Una fita que, a vegades, costa d'aconseguir.

